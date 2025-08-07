Массовое обновление нормативов вывоза отходов готовят в регионах России

21:58, 07 августа 2025, ПАИ

В регионах России активно готовятся к массовому пересмотру нормативов вывоза отходов. Эти нормативы используются для расчёта тарифов на вывоз мусора. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Российского экологического оператора (РЭО).

Норматив ТКО – это показатель, который отражает, сколько килограммов отходов в среднем производит один человек или организация за определённый период времени. На основе этого показателя рассчитываются тарифы региональных операторов, которые отвечают за вывоз, обработку и утилизацию мусора.

Генеральный директор РЭО Ирина Тарасова подчеркнула важность нормативов ТКО для системы обращения с отходами. Именно на их основе рассчитываются тарифы. Если нормативы завышены или устарели, жители могут платить больше, чем должны.

Замеры – это способ определить реальное количество отходов и сделать тарифы справедливыми. Поэтому так важно, чтобы регионы регулярно обновляли данные и переходили на расчёты по фактическим объёмам.

В настоящее время замеры проводятся в 19 регионах России, включая Москву, Амурскую, Архангельскую, Владимирскую, Ивановскую, Липецкую, Московскую, Нижегородскую, Новосибирскую, Самарскую, Сахалинскую области и другие. Ещё 11 регионов планируют провести замеры и уже ищут подрядчиков для этой работы. Среди них Астраханская, Волгоградская, Воронежская, Магаданская, Омская, Тамбовская, Тульская области, Краснодарский край, Адыгея, Мордовия и Чечня.

Замеры проводятся на специально выбранных контейнерных площадках. Отходы взвешиваются, учитываются их плотность и территориальные особенности. Площадки выбираются так, чтобы охватить многоквартирные дома, частный сектор, учреждения и организации. Данные собираются в течение четырёх сезонов, что позволяет учесть изменения объёмов накопления отходов в зависимости от времени года.