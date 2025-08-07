Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Три заявки Псковской области победили в конкурсе Президентского фонда экологических и природоохранных проектов

Три заявки Псковской области победили в конкурсе Президентского фонда экологических и природоохранных проектов. Общая сумма составила более 20 миллионов рублей, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Фото из телеграм-канала Михаила Ведерникова

Победителями стали нацпарк «Себежский», заповедник «Полистовский» и АНО «Экомудрость».

Национальный парк «Себежский» победил с проектом «Кластер Гидробиолога – Ихтиолога» (на сумму 16,4 миллиона рублей). Планируется создание гидробиологической лаборатории, ихтиологических центров и оборудование центра полевых исследований глемпингового типа в деревне Осыно.

Государственный природный заповедник «Полистовский» (Бежаницы) представил проект «Озёрные летописи» (2,9 миллиона рублей). Цель проекта – разработка нового водного маршрута и вовлечение местных жителей в туристическую деятельность в качестве гидов.

В числе победителей проект «Эконаследие: защита дикой природы Псковской и Новгородской областей» АНО «Экомудрость» из Порхова (почти 1,5 миллиона рублей). Он направлен на защиту уникальных экосистем и редких видов флоры и фауны. Планируется организация не только лекций, но и научных экспедиций, в ходе которых волонтёры будут заниматься мониторингом краснокнижных видов, высаживанием растений и подкормкой животных.

