В Великолукском районе смонтировали здание ФАПа в деревне Дубрава-1

Здание фельдшерско-акушерского пункта в деревне Дубрава-1 Великолукского района уже смонтировано, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковской инфекционной больницы Псковской области.

Фото: ПАИ

«Несмотря на то что проделана огромная работа, впереди ещё много задач: разводка розеток и установка светильников, монтаж системы отопления, внутренняя отделка, установка мебели и оборудования, благоустройство прилегающей территории», – отметили в медучреждении.

В деревне Суханово также ведутся работы – там уже привезли модули и начали монтаж здания, добавили специалисты.

Ранее сообщалось, что четыре новых ФАПа появятся в Великолукском районе.

