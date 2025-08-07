В Великолукском районе смонтировали здание ФАПа в деревне Дубрава-1

20:59, 07 августа 2025, ПАИ

Здание фельдшерско-акушерского пункта в деревне Дубрава-1 Великолукского района уже смонтировано, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковской инфекционной больницы Псковской области.

«Несмотря на то что проделана огромная работа, впереди ещё много задач: разводка розеток и установка светильников, монтаж системы отопления, внутренняя отделка, установка мебели и оборудования, благоустройство прилегающей территории», – отметили в медучреждении.

В деревне Суханово также ведутся работы – там уже привезли модули и начали монтаж здания, добавили специалисты.

Ранее сообщалось, что четыре новых ФАПа появятся в Великолукском районе.