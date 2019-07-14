Фейерверком завершилось празднование 75-летия освобождения Пустошкинского района

20:44, 14 июля 2019, ПАИ

Фейерверком завершилось празднование 75-летия освобождения Пустошкинского района от немецко-фашистских захватчиков. За помощь в организации салюта председатель комитета по спорту Псковской области Иван Штылин поблагодарил губернатора Михаила Ведерникова. Об этом он написал в своём Instagram.

Торжества прошли 13 июля. В этот день на воинском захоронении состоялся торжественно-траурный митинг «Слава героям!», в котором приняли участие ветераны, юнармейцы, представители патриотических клубов.

Празднование продолжилось традиционным 26-м легкоатлетическим пробегом, в котором приняли участие более 100 спортсменов из Псковской области и Белоруссии, состоялся футбольный матч местной команды со сборной Красногородска. Также в прошли награждение и чествование жителей района, концертная программа.