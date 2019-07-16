Новый способ оплаты за вывоз мусора могут ввести в России

15:54, 16 июля 2019, ПАИ

Правительство России рассматривает возможность оплаты вывоза мусора за количество баков на контейнерной площадке. Как пишет ТАСС, об этом заявил исполнительный директор Российского экологического оператора Алексей Макрушин.

Он отметил, что правительство прорабатывает механизм, как рассчитываться «по факту». По его словам, система во многом будет напоминать расчет по нормативам. «Количество контейнеров будет считаться исходя из нормативных величин. Дальше можно умножать пять контейнеров на 30 дней, получать 150 контейнеров и рассчитывать исходя из этого плату. Получается достаточно непростая формула, как раскидывать эту сумму между офисами и квартирами», - приводит его слова ТАСС.

Издание отмечает, что в Министерстве природных ресурсов и экологии уже подготовили проект постановления правительства о переходе на оплату мусора исходя из фактически накопленного объема, но отраженный в нем механизм не раскрыли.

Председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов считает, что механизм расчета стоимости «по факту» в том виде, в каком его понимает широкая аудитория, реализуемым. Он добавил, что в странах мира есть положительный опыт работы такой системы, и в России она позволит справедливо экономить людям, которые «производят» меньше мусора.

В Псковской области за вывоз мусора отвечает ООО «Экопром» - региональный оператор по обращению с ТКО. За первый квартал 2019 года компания перечислила 22 млн рублей налогов в бюджеты разных уровней.