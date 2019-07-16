Студенты Санкт-Петербургского архитектурного университета проходят практику в Псковской области

15:57, 16 июля 2019, ПАИ

15 студентов Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета под руководством двух преподавателей проходят практику в Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Студенты уже побывали на экскурсии по территории Псковского кремля, которую провели архитекторы-реставраторы. Молодые люди сделали зарисовки.

По словам доцента кафедры архитектурного и градостроительного наследия Надежды Акуловой, петербургские студенты обсудили основные особенности псковского зодчества и поделились своим мнением по использованным архитектурным решениям. Надежда Акулова высоко оценила подготовленную экскурсионную программу, заметив, что она будет полезна будущим архитекторам. «Уверена, что посещение псковских мест и в эмоциональном плане найдет отклик в их сердцах», - добавила Надежда Акулова.

Во второй день учащиеся Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета посетили Спасо-Преображенский Мирожский монастырь и храм Иоанна Предтечи, которые вошли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Студенты должны были сделать пленэрные зарисовки и проанализировать строения для сравнения.

Третий день студенты исследовали архитектуру в Пскове, замеряли храм Рождества Богородицы. Также они сделали зарисовки фасадов здания, отметили проблемные места и недостающие элементы, которые требуют реконструкции.

По приглашению Комитета по охране объектов культурного наследия группа студентов из Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета находится в регионе до 18 июля. Будущие архитекторы будут проходить практику на базе Научно-производственного центра по охране и использованию памятников истории и культуры Псковской области.