До 200 участников ожидается на фестивале «Железный град»

17:36, 16 июля 2019, ПАИ

От 100 до 200 участников ожидается на XIII Международном фестивале военно-исторической реконструкции и средневековой культуры «Железный град» в Старом Изборске 3-4 августа. Об этом сообщил председатель совета Тульского городского молодежного клуба исторической реконструкции и фехтования Олег Лукьянов на пресс-конференции 16 июля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По его словам, на фестиваль приедут не менее 10 клубов исторической реконструкции. В частности, уже подали заявки клубы из Москвы, Санкт-Петербурга, Пскова и области, Тулы и Белгорода. Также в мероприятии задействуют 5-6 лошадей.

Олег Лукьянов пояснил, что в рамках фестиваля традиционно пройдет пеший турнир «полностью закованных» рыцарей по «самым жестким правилам» — латники будут применять цельные копья с металлическими наконечниками. Девушки же будут соревноваться в конной программе во владении различными видами оружия. Он добавил, что в воскресенье программа построена именно вокруг конного турнира.

В целом, участники фестиваля будут использовать полаксы, двуручные, одноручные и полуторные мечи, топоры и деревянные булавы. Также на фестивале продемонстрируют средневековое стрелковое оружие, пиротехника для которого сертифицирована.

Организатор акцентировал внимание на том, что впервые фестиваль «Железный Град» поддержало Российское военно-историческое общество, благодаря которому появится «Лагерь стрельцов», где все желающие смогут примерить стрелецкие костюмы. Для детей предусмотрены площадки, где они смогут пофехтовать в мягком снаряжении.

Фолк-концерт в этом году дадут группы, которые ранее не участвовали в «Железном граде», — LaVerden (Тула) и Bee Celtic (Санкт-Петербург).

«Это действительно грандиозное событие», — отозвалась о фестивале руководитель Изборского музея-заповедника Наталья Дубровская. По ее мнению, украшением фестиваля станет рыцарский турнир на фоне Городищенского озера.

Олег Лукьянов подчеркнул, что это самое красивое место. «Найти другую площадку с таким антуражем — невозможно», — заметил он.

Ознакомиться с программной фестиваля «Железный град» можно ЗДЕСЬ.