Точки общепита и ярмарка ремесленников будут работать в центре Пскова в День города

17:24, 16 июля 2019, ПАИ

20 июля в Пскове в рамках празднования 1116-й годовщины со дня первого упоминания города в летописи будут работать более 150 торговых точек, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета со ссылкой на отдел потребительского рынка и услуг администрации города.

Объекты будут расположены в границах праздничного пространства. На Октябрьской площади, Октябрьском проспекте, в Детском парке, а также на набережной реки Великой разместятся порядка 30 организаций общественного питания, среди которых будут рестораны и кафе Пскова и Великого Новгорода. Они представят блюда из мяса, курицы, овощей, выпечку и кондитерские изделия, прохладительные напитки, кофе и чай. Гости праздника смогут также купить квас, мороженое, сладкую вату, кукурузу, пироги и булочки, воздушные шары, игрушки, сувенирную продукцию.

На улице Советской и на набережной реки Великой соберутся более 100 ремесленников из Пскова, Великого Новгорода, Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Белоруссии, которые подготовили художественное литье, вязаные изделия, текстильные и вязаные игрушки ручной работы, витражные работы, украшения ручной работы, керамические изделия, бижутерию и украшения из натуральных камней, изделия из дерева. В рамках работы ярмарки будут организованы мастер-классы.

В Детском парке будет работать выставка-продажа комнатных и садовых цветов, она соберет более 25 участников.

Праздничная программа Дней города Пскова - ЗДЕСЬ.