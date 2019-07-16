Подготовку двух школ и детсада к новому учебному году в Усвятском районе проверил Дмитрий Петров

20:00, 16 июля 2019, ПАИ

Заместитель главы Усвятского района Дмитрий Петров проверил подготовку к новому учебному году Усвятской средней школы, Церковищенской общеобразовательной школы и детского сада «Золотой петушок» 16 июля. Об этом замглавы муниципалитета сообщил в своем Instagram.

Проверка учреждений состоялась вместе с начальником отдела образования администрации района Романом Щагиным. «При посещении детского сада были радушно встречены его воспитанниками. Вместе поучаствовали в приготовлении песочных пирогов», – рассказал Дмитрий Петров.

15 июля Дмитрий Петров подал документы в территориальную избирательную комиссию на выдвижение на должность главы Усвятского района. На выборы, которые состоятся в Единый день голосования 8 сентября, его выдвинула партия «Единая Россия».