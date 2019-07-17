Фестиваль уличного кино пройдёт в Пскове 21 июля

12:49, 17 июля 2019, ПАИ

21 июля в 21:00 в Пскове состоится конкурсный показ всемирного фестиваля уличного кино, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

В рамках мероприятия жители Пскова смогут посмотреть лучшие короткометражные фильмы, снятые в России за последние шесть лет. Вход на мероприятие свободный, площадка будет располагаться в амфитеатре Детского парка.

Каждый желающий сможет поучаствовать и в голосовании за лучший фильм, посветив за понравившуюся работу фонариком, телефоном или зажигалкой. Организаторы замерят уровень света и к сентябрю определят народного фаворита.

Летом этого года в акции по показу фестиваля примут участие более тысячи российских городов. Ожидается, что короткометражные фильмы молодых российских режиссёров увидят более миллиона зрителей. В частности, 20 июля фестиваль уличного кино пройдёт в Новосокольниках.