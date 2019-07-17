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Общество

Более 300 находок сделали археологи на поселении эпохи викингов в Псковской области

Фото Археологического центра Псковской области

Более 300 индивидуальных находок сделали археологи на поселении эпохи викингов у деревни Горожане в Новосокольническом районе (на Ловатском участке Пути из варяг в греки) на 17 июля, сообщили Псковскому агентству информации в Археологическом центре Псковской области.

Активные археологические работы на объекте X века ведутся уже вторую неделю. Все находки были сделаны на небольшом раскопе. Конкретный перечень реликвий пока не приводится. 

С 9 июля работы проводят волонтеры полевой археологической школы из разных городов России, Белоруссии и Эстонии.

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