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Общество

Продажу алкоголя в жилых районах предложили запретить в России

В России предложили запретить продажу алкоголя в жилых районах. С соответствующей инициативой выступил главный внештатный психиатр-нарколог министерства здравоохранения Евгений Брюн, сообщает «Интерфакс».

По мнению медика, алкоголь в стране следует продавать только в специализированных магазинах, которые будут располагаться вдали от жилых районов. При этом Евгений Брюн признал, что такие ограничения возможны только в крупных городах. В селах, где невозможно вывести продажу спиртного дальше от жилья, он предлагает сократить часы, в которые разрешено продавать алкоголь.

По словам специалиста, подобные меры помогут существенно сократить потребление спиртного в России.

В Псковской области Общественная палата региона планирует обратиться в адрес губернатора Михаила Ведерникова с предложением рассмотреть вопрос о прекращении деятельности пабов на территории региона. При этом общественники предлагают пересмотреть временные рамки ограничения розничной продажи алкоголя, установленные на территории Псковской области в вечернее время. 

Какие есть пути борьбы с «наливайками», читайте ЗДЕСЬ.

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