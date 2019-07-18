Александр Голышев: Создание нового заповедника - импульс для развития всей музей политики

16:37, 18 июля 2019, ПАИ

Создание объединенного Псково-Изборского музея-заповедника — импульс для развития всей музей политики. Такое мнение высказал руководитель нового учреждения Александр Голышев в прямом эфире проекта ПАИ-live 18 июля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Александр Голышев напомнил, что объединенный Псково-Изборский музей-заповедник был зарегистрирован 11 июля. По его словам, объединение учреждений произошло из-за того, что в современном мире необходимо создать экспозиции, которые бы включали не только артефакты, но и интерактивные формы.

Руководитель учреждения сообщил, что совместно с Минкультом уже разработан государственный заказ на 2020-й год. «Не вызывает сомнения, что с 1 января музей будет работать как федеральное учреждение», - подчеркнул он.

Александр Голышев отметил, что теперь финансовая смета учреждения ровно в два раза больше суммарных смет обоих музеев. «От нас ждут не просто механического слияния, а создания совершенно нового музейного объекта, который требует и новых специализаций, и новых подходов, и строительства фондохранилища, и создания мастерской для реставрации фресок», - пояснил он и отметил, что это будет учреждение совершенно нового типа.

По словам руководителя нового музея, в данный момент идёт разработка научной концепции музея. «Наш музей никто не будет подводить под рамки и форматы. Минкульту нужны идеи, которые родились в регионе и созвучны с желанием области. Они должны отображать смысл и значение культуры нашей области», - уточнил он.