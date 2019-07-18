Порядка 50 тысяч человек посетили бои реконструкторов во время Ганзейских дней в Пскове

15:58, 18 июля 2019, ПАИ

В Пскове во время 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени порядка 50 тысяч человек посетили бои реконструкторов. Об этом сообщил и. о. гендиректора объединенного Псково-Изборского музея-заповедника Александр Голышев в прямом эфире проекта ПАИ-live 18 июля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Александра Голышева, все гости Ганзейских дней прошли через музейные экспозиции Псковского и Изборского заповедников. «Для этого было необязательно заходить в музей — через Кремль прошли буквально все гости», - пояснил он.

Александр Голышев напомнил, что Изборск привез свой «Железный град» под стены Псковской крепости, где проходили бои. Это стало возможным благодаря Российскому военно-историческому обществу. «Организация второй большой битвы напротив Финского парка — тоже усилия Российского исторического общества», - уточнил он.

Руководитель объединенного Псково-Изборского музея-заповедника также отметил, что во время Ганзы десятки экскурсоводов помогали гостям «постичь» Псков, увидеть временные выставки и специальную выставку «Культура древнего Пскова». «Все время шла работа», - заключил он.

39-е Международные Ганзейские дни Нового времени в Пскове проходили с 27 по 30 июня. По данным правоохранительных органов участниками всех «ганзейских» мероприятий стали более 200 тысяч человек.