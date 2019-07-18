Возобновлена работа платного туалета в центре Пскова

18:03, 18 июля 2019, ПАИ

Платный туалет в центре Пскова возле бывшего кинотеатра «Октябрь» возобновил свою работу. Об этом Псковскому агентству информации сообщил и. о. директора Северо-Западного центра социологии и маркетинга Пскова Алексей Малов.

По его словам, были полностью устранены проблемы с неисправностью электропроводки, которая вышла из строя во время Ганзейских дней. После этого туалет начал работу в обычном режиме.

Ранее псковичи жаловались на то, что туалет в центре Пскова закрылся с 10 июля.

18 июля в прямом эфире проекта ПАИ-live и. о. генерального директора объединенного Псково-Изборского музея-заповедника Александр Голышев предложил восстановить туалет под Власьевской башней Псковского кремля, который работа в начале 1990-х годов.