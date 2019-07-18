Татьяна Пахомова обсудила с жителями деревни Морино Дновского района состояние дорог и медобслуживание

20:10, 18 июля 2019, ПАИ

Общественный советник губернатора Псковской области, начальник территориального управления Дновского района регионального комитета по социальной защите Татьяна Пахомова встретилась с жителями деревни Морино Дновского района. Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Татьяна Пахомова подчеркнула, что местных жителей больше всего беспокоят ненадлежащее состояние дорог, отсутствие рабочих мест и вопросы медицинского обслуживания. Также, в числе прочих, поднималась тема отсутствия руководителя в сельском клубе.

«Будем работать», – заверила советник главы региона.

12 июля Татьяна Пахомова подала в территориальную избирательную комиссию документы для регистрации в качестве кандидата на выборы главы Дновского района. Ее выдвинула партия «Единая Россия». Выборы состоятся в Единый день голосования 8 сентября.