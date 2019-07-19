Александр Голышев: Псковская земля давно требует комплексного ухода и серьёзного финансирования

11:39, 19 июля 2019, ПАИ

«Псковская земля давно требует комплексного ухода, бережного отношения к памятникам и очень серьезного финансирования», - заявил исполняющий обязанности генерального директора объединённого Псково-Изборского музея-заповедника Александр Голышев на пресс-конференции в пресс-центре газеты «Псковская правда» 19 июля.

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, Александр Голышев напомнил о памятниках Пскова, вошедших в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, и отметил, что сейчас стоит задача изменить подход к презентации этих и других исторических объектов. «Оборонное и церковное зодчество, виды культуры – всё это требует иных форм презентации», - сказал он.

По словам спикера, сегодня один из главных подходов в организации музейного показа – это так называемый средовой подход и слияние историко-культурного наследия с природным.

Он также подчеркнул, что для Министерства культуры и России нужен не механически объединенный музей-заповедник, а новые формы восприятия и передачи культурного наследия области.

«Музейная политика и музейная культура - одно из главных направлений», - заявил Александр Голышев. Он отметил, что, если у человека теряется связь с наследием, у него возникают проблемы с самоидентификацией.

Накануне Александр Голышев был гостем проекта ПАИ-live. Интервью с и. о. гендиректора музея-заповедника читайте здесь >>>>