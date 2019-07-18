Каким будет Псково-Изборский музей-заповедник: ПАИ-live с Александром Голышевым

17:50, 18 июля 2019, ПАИ

11 июля официально завершилась достаточно длительная процедура объединения Псковского и Изборского музеев-заповедников. Советник губернатора Псковской области Александр Голышев возглавил объединенную структуру в статусе и. о. генерального директора. Впереди — работа по приданию музею федерального статуса. 18 июля Александр Голышев стал гостем ПАИ-live и рассказал о том, как сейчас живёт музей-заповедник и что его ждёт в будущем.

«Не вызывает сомнения, что с 1 января музей будет работать как федеральное учреждение»

- В понедельник возник ажиотаж вокруг вашего назначения. Как восприняли его?

- Судьба в этом плане уникальна. Дважды был председателем комитета по культуре, второй раз стал директором объединенного музея.

11 июля был зарегистрирован Псково-Изборский объединенный музей-заповедник. Очень часто все спрашивают, для чего объединили, и почему. Создание нового музея-заповедника — это импульс для развития всей музейной политики. Морфология сейчас меняется — необходимо создание таких экспозиций, которые бы включали не только артефакты, но и интерактивные формы. Речь идет о создании совершенно другого музея.

В ноябре в малом доме Постникова будет создан музейный центр, где пскович в раннем возрасте сможет получить «музейную прививку». Он должен понимать, в каком уникальном городе живет. Тогда он станет гражданином и активным человеком, сможет решать сам свою судьбу. Музей — это целый мир.

На сегодняшний день с Минкультом разработали госзаказ на 2020-й год. Не вызывает сомнения, что с 1 января музей будет работать как федеральное учреждение.

Финансовая смета ровно в два раза больше суммарных смет обоих музеев. От нас ждут не просто механического слияния, а создания совершенно нового музейного объекта, который требует и новых специализаций, и новых подходов, и строительства фондохранилища, и создания мастерской для реставрации фресок. То есть, это учреждение совершенно нового типа.

Мы сейчас очень активно разрабатываем научную концепцию музея. Наш музей никто не будет подводить под рамки, форматы. Минкульту нужны идеи, которые родились в регионе, которые созвучны с желанием региона, которые отображают смысл и значение культуры нашей области.

- Можете раскрыть какие-то подробности по строительству фондохранилища, штатному расписанию.

- Не могу, пока сами не знаем, какова будет структура. На нее необходимо 334 млн рублей — это колоссальная сумма. Бюджет объединенного музея с собственными средствами всего порядка 165 млн рублей.

- Рабочий кабинет у вас останется в Пскове?

- Конечно, кабинет будет в Пскове. У нас здесь единая кадровая служба, бухгалтерия, фондовая служба. Это действительно музей-заповедник, интегрирующий два музея.

- Каков статус бывших директоров?

- Они — директора структурных подразделений, которые обеспечивают выполнение всех планов и заданий. Есть разница в оформлении юридических документов, но в остальном — как работали, так и работают.

У нас поменялся только главный бухгалтер — Ольга Евгеньевна приехала из Изборска. Не надо искать подоплек. Человек может и хочет работать, понимает задачи Изборского музея, ему было легче интегрироваться в наш музей. Вернулся на свою должность заместитель по науке.

- Не поменялся замысел о «Домике Искры», квартире-музее В. И. Ленина, Новоржевском музее? Они войдут в объединенную структуру?

- Наши планы не поменялись. Мы очень четко идем по выполнению распоряжения администрации Псковской области — есть соответствующая «дорожная карта». Ждем приезда специалистов Минкульта, которые на месте осмотрят филиалы музея-заповедника. Слово будет за ними. Они решат, что подлежит переводу на федеральный уровень.

Конкретные музеи — музей-усадьба Н. А. Римского-Корсакова, Мемориальный музей-усадьба С. В. Ковалевской — будет не органично отрывать и изымать из сложившийся десятилетиями системы.

«Все гости Ганзейских дней прошли через наши музейные экспозиции»

- Прошли Ганзейские дни. Какими они вышли для музея?

- Я думаю, что все гости Ганзейских дней прошли через наши музейные экспозиции, и для этого было необязательно заходить в музей — через Кремль прошли буквально все гости. Изборск привез свой «Железный град» под стены Псковской крепости, где проходили бои. В их проведении помогло Российское военно-историческое обществ. Организация второй большой битвы напротив Финского парка — это тоже усилия Российского военно-исторического общества.

Десятки экскурсоводов помогали гостям постичь Псков, увидеть временные выставки и специальную выставку «Культура древнего Пскова», которая не оставляла никого равнодушным. Все время шла работа.

Могу сказать, что порядка 50 тысяч людей прошли через бои реконструкторов. Мы не вели билетный учет в музее, его двери были открыты. Мы выполняли социальный заказ и обеспечивали выполнение заданий администрации области.

«Два берега придется соединять»

- Когда будет готова первая экспозиция в доме Постникова?

- Увидим ее в декабре. По большому счету, такие огромные здания должны в достаточной степени отстояться — бутовый камень очень капризный. Сразу особенно сильно эксплуатировать не будем.

Здесь будет интерьерный показ — увидите настоящие печи, уникальные межстенные переходы. Сама экскурсия по зданию — среда, которая позволит постичь, как жили люди.

В малом доме Постникова будет интерактивный театр, центр музейной педагогики, который приобщит человека к культурным ценностям. Каждый школьник должен пройти через эти залы. Отбоя от детей и школьников точно не будет.

Пройдет несколько месяцев, и в ноябре будет сдан дом Постникова. Псковичи, когда войдут, — ахнут. Увы, Поганкины палаты померкнут.

- Что нового увидят посетители Варлаамовского угла?

- Прежде всего, они увидят башни, которые были руинированы и вызывали скептическое отношение к истории. А сейчас они увидят великолепные башни.

Там нужны небольшие информационные комплексы, и все. Человек должен просто ходить и смотреть, как во Власьевской башне. Там, где сами стены, переходы и бойницы говорят сами за себя, каждый экспонат должен быть весьма деликатен. Не надо перегружать то, что говорит само за себя.

Жалею, что раньше не пришел в музей — нет перехода между двумя башнями по проекту, который согласован всемирным банком. Этот проект, прежде всего, создание логистики. Мне не совсем понятна противоположная позиция ряда общественников, которая имеет определенное решение.

Это одна из проблем, которую придется решать — два берега придется соединять.

- У некоторых людей возникали вопросы по цвету шатров башен.

- Пусть посмотрят на них через 15 лет. Древние псковичи тонировали шатры под башни XV века? Нет.

«Туалет под Власьевской башней должен быть восстановлен»

- Были сообщения, что после Ганзейских дней закрыты переходы по пряслам стен Кремля.

- Эти ходы специально сделаны для того, чтобы турист мог пройти по пряслам этих стен. Никаких ограничений быть не может. Если они есть, сообщите — порядок наведем.

- Когда уберут биотуалеты на территории кремля?

- В самые сложные годы — в начале 90-х — был построен туалет под Власьевской башней. Я не знаю, кто решил, но этот туалет продали частному лицу. Но потом из этого туалета возникло кафе! Был совершен акт предательства.

Вокруг Псковского кремля мест для организации туалета просто нет. То, что существует сейчас в Кремле [биотуалеты] — это недопустимо, надо сносить. Не решив вопрос до конца, к праздникам так и будем подставлять биотуалеты.

Администрация города обязана вернуться к этому вопросу. Туалет под Власьевской башней должен быть восстановлен.

- Какие новости по музейному кварталу?

- В Поганкиных палатах работы идут очень ритмично и очень хорошо. Благодаря позиции губернатора Михаила Юрьевича Ведерникова ведутся реставрационные работы и в Мелетово — в уникальной церкви.

Если дом Ксендза не разваливался, то церкви в Мелетово угрожало физическое уничтожения. Вчера оттуда вернулись наши люди, были эксперты из Санкт-Петербурга и Москвы, — работами остались довольны.

Поганкины палаты открывают свои тайны каждые 3-4 дня. И новые ходы, и новые продухи, печи. Я думаю, Поганкины палаты, когда они будут готовы, будут нечто невообразимым в конце 2020 года.

- Дом губернатора. Как оцениваете, что происходит там сейчас?

- Дом губернатора — это уникальный памятник. Тем более — деревянного зодчества, который находится в Пскове. Было много проблем с сами проектом, потому что, когда стали раскрывать стены, нашли много планировочных структур, лестниц, арок. Пришлось его дорабатывать с позиции данных, которые были заложены в памятнике. Внутри ведутся работы, строители очень хотят закончить их к концу года. Пусть нормально делают — не надо спешить. К фасаду нет претензий совершенно.

«Включение памятников в список ЮНЕСКО даст новый уровень восприятия культурного наследия»

- Включение псковских памятников в список Всемирного наследия ЮНЕСКО даст, прежде всего всем нам, совершенно новый уровень восприятия культурного наследия. Почему отобраны 10? Эти памятники оказали существенное влияние на национальные школы. И туристы понимают, что есть бренды, которые нужно знать.

Хронологически два памятника XII века, один — XIII в, и семь — XV века. Это говорит о том, что XV век — это расцвет псковской вечевой республики, это фантастическая архитектура.

Предложение первого заместителя губернатора Псковской области Веры Емельяновой о том, что в школьной программе должны освещаться эти памятники — однозначно поддерживаю.

«Порховская крепость должна войти в состав федерального музея-заповедника»

- К теме объединения музеев. До начала трансляции вы сказали, что рассчитываете на вхождение Порховской крепости в состав федеральной структуры.

- У человека, который имеет представление о псковских памятниках, не вызывает сомнения, что Порховская крепость обязательно должна войти в состав федерального музея-заповедника. Пока не поднимаем этот вопрос, чтобы не сбить наметки. Когда получим федеральный уровень — первым вопросом будет рассматриваться Порховская крепость.

Порховская крепость должна пройти судьбу Изборской крепости. Это излюбленное место, удобная логистика, блестящий уровень сохранности. Порховская крепость должна иметь развитие на уровне федерального музея-заповедника.