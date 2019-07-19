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Общество

Александр Баранов: Масштабные соревнования приносят дополнительную славу Пушкиногорскому району

Соревнования, подобные Первенству России по велоспорту, приносят дополнительную славу Пушкиногорскому району. Об этом Псковскому агентству информации 19 июля сообщил глава муниципалитета Александр Баранов.

Он отметил, что спортивное мероприятие проводится в районе уже 9-й раз. Александр Баранов подчеркнул, что за 2 месяца до старта Первенства России по велоспорту, которое проходит в районе с 19 по 23 июля, муниципалитет начал подготовку. В частности, уделялось особое внимание состоянию дорожного покрытия на веломаршрутах — их ремонтировали в первую очередь.

Помимо этого, рассказал Александр Баранов, районный спорткомитет подготовил волонтеров, которые оказывают спортсменам на маршрутах необходимую помощь.

Глава район добавил, что спортсмены не только участвуют в гонке, но и посещают исторические места, могилу Александра Пушкину и Пушкинский заповедник.

На Первенство России по велоспорту в Пушкиногорский район приехали более 60 спортсменов из семи регионов страны. Им предстоит преодолеть пять этапов велогонки.

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