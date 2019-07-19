Начальник палкинской полиции оказался самым метким стрелком среди коллег

17:45, 19 июля 2019, ПАИ

Руководители районных подразделений УМВД России по Псковской области посоревновались в стрельбе из табельного оружия — пистолета Макарова. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ведомства, лидером в личном зачете стал начальник ОП по Палкинскому району Алексей Гамалий.

На втором месте — врио руководителя МО МВД России «Себежский» Артем Григорьев, а на третьем — начальник отдела полиции по Пустошкинскому району Вячеслав Яковлев. Лучших определили по результатам суммы баллов за выполнение двух упражнений.

Сначала им предстояло с 25 метров поразить мишень и выбить десятью выстрелами максимальное количество баллов. После этого главные полицейские выполнили классическое учебное упражнение на дистанции 10 метров: за 10 секунд полицейскому необходимо извлечь оружие из кобуры и произвести 4 прицельных выстрела по мишени.

Также им пришлось ответить на 30 тестовых вопросов, касающихся знаний нормативно-правовых актов, регламентов служебной деятельности, должностных обязанностей и инструкций.

Призеров соревнований наградили на заседании коллегии УМВД России по Псковской области.