Назначен новый прокурор Бежаницкого района
Советник юстиции Александр Пчелкин назначен на должность прокурора Бежаницкого района. Соответствующий приказ от 17 июля подписал исполняющий обязанности генерального прокурора Российской Федерации.
Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области, Александр Пчелкин службу в надзорном ведомстве региона проходит с 30 июня 2006 года. До указанного назначения он занимал должность помощника прокурора области по надзору за соблюдением законов при исполнении уголовных наказаний.
Ранее приказом генерального прокурора Российской Федерации прокуроров Пскова и Псковского района поменяли должностями.