Псковский археолог Анатолий Александров в День города станет поэтом

13:34, 20 июля 2019, ПАИ

21 июля известный псковский историк, археолог и специалист по раннему средневековью Анатолий Александров на интерактивной площадке «О, Псков мой, город-книгочей!» будет раздавать в сквере искусств автографы как автор книги стихотворений «...И Пскова вечная дорога», сообщили Псковскому агентству информации в Псковской городской библиотеке.

Обычно Анатолий Александров выступает перед читателями псковских библиотек с докладами по истории или археологии, а на этот раз представит книголюбам свой первый поэтический сборник.

Также в этот день псковичи смогут познакомиться с новой книгой о Пскове «Псков. Быль и небыль», которую украшают иллюстрации Веры Белюсь.

Интерактивная библиотечная площадка «О, Псков мой, город-книгочей!» откроется 21 июля в 16:00 в Пскове в сквере искусств у центральной городской библиотеки (улица Конная, 6). Это традиционное ежегодное мероприятие в рамках Дней города, которое Централизованная библиотечная система Пскова проводит с 2003 года. В этом году оно посвящено 75-й годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.