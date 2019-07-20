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Общество

Перестать считать пиво алкоголем хотят в России

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации предложило перестать считать пиво алкоголем, сообщает РБК со ссылкой на проект стратегии развития торговли на 2019-2025 годы, который разработало ведомство.

В документе предлагается вывести пиво из-под понятия «алкогольной продукции» и вернуть ему самостоятельный статус. Таким образом, по мнению ведомства, это должно смягчить ограничения на розничную торговлю. Минпромторг собирается направить проект на согласование заинтересованным ведомствам.

Пиво к алкоголю законодательно приравняли в 2011 году. С июля 2012 года алкоголем стали считаться все напитки с содержанием спирта более 0,5%, кроме кефира и кваса.

Ранее в России ученые Уральского федерального университета совместно с коллегами из петербургского университета ИТМО разработали рецепт пива, не вызывающего похмелье.

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