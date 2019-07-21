Праздничные концерты в честь Дней Пскова пройдут 21 июля в сквере у Дома офицеров

09:02, 21 июля 2019, ПАИ

21 июля в Пскове в рамках празднования Дней города состоятся концерты в сквере у Дома офицеров.

В 14:00 там стартуют народные гуляния – карусели, батуты, выставка оружия, солдатская каша.

В 16:00 начнется праздничный концерт «Оркестра военного медь», в 17:00 - программа Русского народного хора «Псковщина – песня отчая».

В 18:00 выступят коллективы Дома офицеров с программой «Псков – город молодых».

Также в 16:00 в сквере у Центральной городской библиотеки (улица Конная, 6) откроется Интерактивная библиотечная площадка «О, Псков мой, город книгочей». В программе: конкурсы, викторины, книжная выставка, выступления творческих коллективов.

В 2019 году Псков отмечает 1116-летие со дня первого упоминания города в летописи. Мероприятия, посвященные этой дате, а также 75-й годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков и памяти равноапостольной Великой княгини Российской Ольги, проходят с 18 июля и продлятся до конца месяца. С полной программой можно ознакомиться ЗДЕСЬ.