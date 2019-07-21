0
12:26
Объявлен конкурс на разработку проекта реконструкции набережной Шелони в Порхове
02:00
День города в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
18:49
Псковский губернатор участвует в работе форума «Без границ»
17:24
В Пскове отмечают Дни города (ВИДЕО)
16:58
Футбольное поле в Пустошке обновят к середине августа
14:59
Александр Котов: Псков будет жить и развиваться
12:28
Псковичи участвуют в фестивале сапсерфинга в Петербурге
Еще новости
Общество

Праздничные концерты в честь Дней Пскова пройдут 21 июля в сквере у Дома офицеров

21 июля в Пскове в рамках празднования Дней города состоятся концерты в сквере у Дома офицеров.

В 14:00 там стартуют народные гуляния – карусели, батуты, выставка оружия, солдатская каша.  

В 16:00 начнется праздничный концерт «Оркестра военного медь», в 17:00 - программа Русского народного хора «Псковщина – песня отчая».  

В 18:00 выступят коллективы Дома офицеров с программой «Псков – город молодых».

Также в 16:00 в сквере у Центральной городской библиотеки (улица Конная, 6) откроется Интерактивная библиотечная площадка «О, Псков мой, город книгочей».  В программе: конкурсы, викторины, книжная выставка, выступления творческих коллективов.

В 2019 году Псков отмечает 1116-летие со дня первого упоминания города в летописи. Мероприятия, посвященные этой дате, а также 75-й годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков и памяти равноапостольной Великой княгини Российской Ольги, проходят с 18 июля и продлятся до конца месяца. С полной программой можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Объявлен конкурс на разработку проекта реконструкции набережной Шелони в Порхове
21 июля 2019
Объявлен конкурс на разработку проекта реконструкции набережной Шелони в Порхове
День города в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
21 июля 2019
День города в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Псковский губернатор участвует в работе форума «Без границ»
20 июля 2019
Псковский губернатор участвует в работе форума «Без границ»
В Пскове отмечают Дни города (ВИДЕО)
20 июля 2019
В Пскове отмечают Дни города (ВИДЕО)
Футбольное поле в Пустошке обновят к середине августа
20 июля 2019
Футбольное поле в Пустошке обновят к середине августа
Александр Котов: Псков будет жить и развиваться
20 июля 2019
Александр Котов: Псков будет жить и развиваться
Псковичи участвуют в фестивале сапсерфинга в Петербурге
20 июля 2019
Псковичи участвуют в фестивале сапсерфинга в Петербурге
Вера Емельянова пожелала псковичам мирного неба над головой
20 июля 2019
Вера Емельянова пожелала псковичам мирного неба над головой

Идет загрузка...