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Общество

Праздник Дня города в Пскове прошел без грубых нарушений общественного порядка

Праздник Дня города в Пскове прошел без грубых нарушений общественного порядка, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В обеспечении правопорядка и общественной безопасности были задействованы более 150 полицейских, а также сотрудники Росгвардии и народные дружинники. Стражи порядка осуществляли пропускной режим в зону праздничных мероприятий, обеспечивали антитеррористическую защищенность мест массового досуга псковичей и гостей города. Сотрудники ГИБДД контролировали дорожное движение в соответствии с измененной схемой проезда через центр.

20 июля в Пскове прошло большое количество праздничных и культурно-развлекательных мероприятий. На праздничный концерт на Октябрьской площади собрались тысячи псковичей.

Фоторепортаж с празднования Дня города – ЗДЕСЬ.

Праздничные мероприятия продлятся до 24 июля.

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