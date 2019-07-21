Праздник Дня города в Пскове прошел без грубых нарушений общественного порядка

09:55, 21 июля 2019, ПАИ

Праздник Дня города в Пскове прошел без грубых нарушений общественного порядка, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В обеспечении правопорядка и общественной безопасности были задействованы более 150 полицейских, а также сотрудники Росгвардии и народные дружинники. Стражи порядка осуществляли пропускной режим в зону праздничных мероприятий, обеспечивали антитеррористическую защищенность мест массового досуга псковичей и гостей города. Сотрудники ГИБДД контролировали дорожное движение в соответствии с измененной схемой проезда через центр.

20 июля в Пскове прошло большое количество праздничных и культурно-развлекательных мероприятий. На праздничный концерт на Октябрьской площади собрались тысячи псковичей.

Фоторепортаж с празднования Дня города – ЗДЕСЬ.

Праздничные мероприятия продлятся до 24 июля.