Найдена пропавшая в Великих Луках девочка

12:12, 22 июля 2019, ПАИ

В Великих Луках нашли 10-летнюю девочку, которая пропала вечером 21 июля. Ребёнок в районе 17:00 ушёл из своего дома на улице Стадионной, сообщается в великолукской группе поискового отряда «След» в социальной сети «ВКонтакте».

В поиске девочки участвовали великолукские полицейские и волонтёрский отряд, который сформировал отдел по молодежной политике управления образования администрации Великих Лук.

В пресс-службе УМВД России по Псковской области отметили, что девочка была обнаружена в Великих Луках в доме на улице Запрудной у своих родственников.

Великолукские полицейские благодарят всех, кто принял участие в поиске девочки.