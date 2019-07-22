Найдена пропавшая в Великих Луках девочка
В Великих Луках нашли 10-летнюю девочку, которая пропала вечером 21 июля. Ребёнок в районе 17:00 ушёл из своего дома на улице Стадионной, сообщается в великолукской группе поискового отряда «След» в социальной сети «ВКонтакте».
В поиске девочки участвовали великолукские полицейские и волонтёрский отряд, который сформировал отдел по молодежной политике управления образования администрации Великих Лук.
В пресс-службе УМВД России по Псковской области отметили, что девочка была обнаружена в Великих Луках в доме на улице Запрудной у своих родственников.
Великолукские полицейские благодарят всех, кто принял участие в поиске девочки.