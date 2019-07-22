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Общество

Почти три тысячи туристов разместились в псковских отелях в Ганзейские дни

Почти три тысячи туристов разместились в отелях Пскова и близлежащих районов области во время 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области со ссылкой на информацию, которую по результатам опроса предоставили отели, гостиницы, базы отдыха, хостелы и другие средства размещения.

Всего в дни Ганзы в отелях Пскова и окрестностей остановились 2 тысячи 985 человек. Из них – 1 тысяча 572 – граждане России: преимущественно из Москвы, Новгорода и Санкт-Петербурга, 1 тысяча 413 – иностранные граждане: из Польши, Германии, Латвии, Эстонии, Нидерландов, Швеции и Белоруссии.

39-е Международные Ганзейские дни Нового времени в Пскове проходили с 27 по 30 июня. Псков стал вторым российским городом, который принял на своей земле Ганзейские дни. Подготовкой мероприятия занимался федеральный и региональный оргкомитеты под руководством вице-премьера Ольги Голодец и главы региона Михаила Ведерникова. По данным правоохранительных органов участниками всех ганзейских мероприятий стали более 200 тысяч человек.

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