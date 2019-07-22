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Шестерых украинцев незаконно зарегистрировала в своем доме жительница Стругокрасненского района

51-летняя жительница Стругокрасненского района фиктивно поставила на регистрационный учет в своем доме в деревне Подложье шестерых граждан Украины, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В настоящий момент женщина дала признательные показания. По данному факту правоохранительные органы проводят проверку.

В ведомстве подчеркнули, что это не единичный случай фиктивной постановки иностранцев на регистрационный учет в Псковской области. Так, в июле житель Пскова незаконно зарегистрировал в своем доме выходцев из Китая и Узбекистана. А в Опочке пенсионерка фиктивно поставила трёх украинцев на регистрационный учет в доме в деревне Виселки.

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