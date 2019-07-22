Шестерых украинцев незаконно зарегистрировала в своем доме жительница Стругокрасненского района
51-летняя жительница Стругокрасненского района фиктивно поставила на регистрационный учет в своем доме в деревне Подложье шестерых граждан Украины, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
В настоящий момент женщина дала признательные показания. По данному факту правоохранительные органы проводят проверку.
В ведомстве подчеркнули, что это не единичный случай фиктивной постановки иностранцев на регистрационный учет в Псковской области. Так, в июле житель Пскова незаконно зарегистрировал в своем доме выходцев из Китая и Узбекистана. А в Опочке пенсионерка фиктивно поставила трёх украинцев на регистрационный учет в доме в деревне Виселки.