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Общество

Водителей предупреждают о фрезеровке дорожного покрытия на трассе Псков — Гдов — Краколье

Фото: Андрей Степанов

Ремонтные работы ведутся на трассе Псков — Гдов — Сланцы — Кингисепп — Куземкино - Краколье. Как рассказали Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, на участке планируется отремонтировать 25 километров дорожного полотна. Подрядчиком выступает компания «Буер». В эти дни ведется фрезеровка дорожного покрытия.

Сумма вложений в ремонт — 240 млн рублей. Все работы выполняются в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В администрации уточнили, что ремонт планируется завершить до 31 октября.

Водителей просят учитывать возможные задержки при проезде по трассе в связи с проводимыми работами и заранее планировать свой маршрут.

В ведомстве добавили, что в 2019 году в регионе отремонтируют более 50 км автодорог на сумму около 2 млрд рублей по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», 450 млн рублей из этих средств вложат в ремонты в Псковской области.

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