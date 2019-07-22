Водителей предупреждают о фрезеровке дорожного покрытия на трассе Псков — Гдов — Краколье

13:49, 22 июля 2019, ПАИ

Ремонтные работы ведутся на трассе Псков — Гдов — Сланцы — Кингисепп — Куземкино - Краколье. Как рассказали Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, на участке планируется отремонтировать 25 километров дорожного полотна. Подрядчиком выступает компания «Буер». В эти дни ведется фрезеровка дорожного покрытия.

Сумма вложений в ремонт — 240 млн рублей. Все работы выполняются в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В администрации уточнили, что ремонт планируется завершить до 31 октября.

Водителей просят учитывать возможные задержки при проезде по трассе в связи с проводимыми работами и заранее планировать свой маршрут.

В ведомстве добавили, что в 2019 году в регионе отремонтируют более 50 км автодорог на сумму около 2 млрд рублей по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», 450 млн рублей из этих средств вложат в ремонты в Псковской области.