Работы по благоустройству площади районного Дома культуры начались в Усвятах

15:47, 22 июля 2019, ПАИ

В Усвятах начались работы по благоустройству площади районного Дома культуры (улица Карла Маркса,17) в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Об этом Псковскому агентству информации сообщил исполняющий полномочия главы Усвятского района Дмитрий Петров.

По словам Дмитрия Петрова, в рамках благоустройства площади будут сделаны пешеходные дорожки с покрытием из брусчатки, бортовой камень, установка малых архитектурных форм, озеленение. Работы планируется выполнить в течение месяца. На эти цели из бюджета Усвятского района выделены 1 млн 508 тысяч 85 рублей.

В апреле губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе рабочей поездки посетил Усвятский районный Дом культуры. Тогда глава региона отметил, что необходимо в будущем предусмотреть возможность установки на территории учреждения детской площадки. Также губернатор пригласил учреждение к участию в проекте по созданию библиотек нового поколения. Он подчеркнул, что власти возьмутся за дальнейший ремонт библиотеки, а партнеры проекта помогут с оборудованием.

Кроме того, Дмитрий Петров рассказал ПАИ и о других социально-значимых мероприятиях, которые пройдут на территории района. В частности, с 25 июля в Усвятах начнётся ремонт пешеходного перехода через протоку. А с 29 июля в Усвятах стартуют работы по ремонту дорог по улицам Дзержинского, Комсомольской, Труда и Заозерной.

Помимо этого 26 июля в домах у семей Рабенок и Чернышовых, отметивших 50 лет со дня свадьбы, пройдут чествования. супругам вручат юбилейные медали. А 27 июля в Усвятах на многофункциональной спортивной площадке состоится межрайонный турнир по мини-футболу, посвященный памяти ветеранов футбола Усвятского района.

Также 1 августа команда муниципальных служащих администрации Усвятского района примет участие в фестивале пляжного волейбола среди муниципальных и государственных служащих Псковской области, который пройдёт на городском пляже в Пскове. 3 августа в на волейбольной площадке в Усвятах пройдут соревнования по пляжному волейболу.