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Общество

Оксана Федорова опубликовала фото без нижнего белья

Фото Оксаны Федоровой (Instagram)

Победительница конкурса «Мисс Вселенная» в 2002-м году, телеведущая и уроженка Пскова Оксана Федорова продолжает серию пляжных публикаций. В своем Instagram она разместила фото в белом платье без нижнего белья. На голове у артистки — венок из цветущих белых орхидей с вуалью.

«Лето в самом разгаре, а это значит, мы можем наслаждаться солнцем, морским бризом, свежей зеленью, ягодами и, конечно, красивыми кадрами», — написала Оксана Фёдорова.

Ранее 41-летняя Оксана Федорова показала свою фигуру на одном из сочинских пляжей. Стало известно, что с актером из «Игры престолов» Томом Влашихой она будет вести Дрезденский оперный бал.

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