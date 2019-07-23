По факту гибели четырёх человек на пожаре в Острове заведено уголовное дело по статье «убийство»

13:21, 23 июля 2019, ПАИ

По факту гибели на пожаре в Острове четырёх человек возбуждено уголовное дело по пунктам «а» и «е» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство). Об этом Псковскому агентству информации в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета по Псковской области.

Пожар произошёл 23 июля в многоквартирном жилом доме на улице 25 Октября. В сгоревшей квартире на втором этаже были обнаружены тела четырёх жильцов: женщины, её дочери и двух малолетних внуков. По предварительным данным, причиной возгорания стало занесение открытого источника огня в подсобное помещение под лестницей первого этажа.

В рамках возбужденного уголовного дела следователи проведут комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, причин и условий, способствовавших случившемуся.

Расследование ведёт следственная группа, в которую вошли наиболее опытные сотрудники СУ СК. Его ход на личный контроль взял руководитель управления генерал-майора юстиции Пётр Крупеня.

Следователи просят всех, кто владеет какой-либо информацией о происшествии, обратиться в следственный отдел по адресу: Остров, ул. Освобождения, д.19, либо позвонить по телефону 8(81152)3-14-57.