Псков отмечает 75-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков

16:59, 23 июля 2019, ПАИ

23 июля в Пскове отмечают 75-летие освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. В этот день у памятного знака первым жертвам фашистской оккупации Пскова на площади Ленина прошёл торжественный митинг. На него пришли ветераны и участники Великой Отечественной войны, узники концлагерей, дети войны, блокадники, воспитанники центра «Патриот», юнармейцы, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Заместитель главы Пскова Владимир Воробьев поздравил всех присутствующих с памятным для города днём. Он подчеркнул, что в годы Великой Отечественной войны Псков боролся и выстоял, а после войны возродился благодаря трудолюбию его жителей. Замглавы города пожелал всем псковичам здоровья, радости и процветания, и попросил горожан помнить тех, кто отдал свои жизни за свободу Пскова.

Псковичи почтили павших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания, а затем возложили к подножию монумента гирлянду воинской славы и цветы. Впервые возложение сопровождалось викториальным колокольным звоном во славу княгини Ольги в рамках первого Псковского международного фестиваля колокольного звона. В храме Михаила и Гавриила Архангелов звонари из Пскова и Риги совершили перезвон в память обо всех погибших во время войны псковичах.

После этого все участники митинга отправились автопоездом по местам боевой славы. Памятные церемонии прошли на братских захоронениях на улице Юбилейной, на мемориальном кладбище советских воинов, павших в боях за освобождение Пскова, в сквере у Дома офицеров, у часовни воинам Псковского гарнизона и псковичам, погибшим при исполнении боевых и специальных задач во второй половине XX века. Псковичи также возложили цветы к другим памятным местам города. На каждой братской могиле память павших почтили и депутаты Псковской городской Думы.

Депутат гордумы Ольга Федорова призвала псковичей помнить тех, кто освободил страну от немецко-фашистских, для того, чтобы никто не мог переписать историю войны. Депутат Александр Баев поблагодарил ветеранов за мужество, доблесть и человеческое отношение даже к врагу. Депутат Юлия Пожидаева выразила слова благодарности тем, кто восстанавливал разрушенный Псков. Замглавы Пскова Сергей Гаврилов призвал молодых псковичей равняться на ветеранов. А депутат Эдуард Белов пожелал Пскову мира и процветания.

Завершился автопоезд памяти на пересечении улиц Вокзальной и 23 июля, где в честь освободителей Пскова установлена памятная стела. Здесь депутат Сергей Колосов пожелал ветеранам здоровья, счастья и всем псковичам мирного неба над головой.

Псков был оккупирован немецкими войсками 9 июля 1941 года, она длилась три года. Город был освобождён 23 июля 1944 года. Псковичи ощутили на себе все тяготы военного времени: до войны в Пскове жило 68 тысяч человек, после оккупации осталось всего 143 жителя.

Ознакомиться с полной программой празднования Дней города Пскова можно ЗДЕСЬ.