Великолучане поборются за кубок Евразии по пауэрлифтингу и силовым видам спорта

20:10, 23 июля 2019, ПАИ

С 10 по 11 августа в Смоленске состоится открытый кубок Евразии по пауэрлифтингу и силовым видам спорта. Как сообщает портал «Псковский спорт», спортсмены из Великих Лук решили подать командную заявку на участие в соревнованиях для того, чтобы сразиться с сильнейшими командами Евразии.

В состав великолукской команды входят кандидат в мастера спорта по пауэрлифтингу Алексей Герман, мастер спорта по жиму штанги лёжа Антон Дорошенков, мастера спорта международного класса по жиму штанги лёжа Эдуард Дмитриев и Артём Никандров, мастер спорта по жиму штанги лёжа Денис Смирнов, кандидат в мастера спорта по пауэрлифтингу Сергей Фролов и самый младший участник команды Дмитрий Миронов.

Ранее псковичка Ирина Садовникова завоевала «золото» на чемпионате и первенстве страны по пауэрлифтингу среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, при этом установив два рекорда России.