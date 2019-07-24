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Михаил Ведерников поздравил псковичей с Днём святой княгини Ольги
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Общество

Михаил Ведерников поздравил псковичей с Днём святой княгини Ольги

24 июля отмечается день святой равноапостольной княгини Ольги. С праздником жителей Псковской области поздравил глава региона Михаил Ведерников, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

Губернатор отметил, что княгиня Ольга одна из самых известных уроженок Псковской земли. Он подчеркнул, что святая покровительница Пскова сыграла главную роль в становлении духовной, культурной и государственной жизни Киевской Руси. При этом глава региона отметил, что княгиня Ольга до сих пор играет важную роль в религиозной и культурной жизни Пскова.

Михаил Ведерников заметил, что фигура княгини вызывала интерес во все времена. «Она первая христианская правительница Руси, героиня средневековых сказаний, любящая мать и жена, чью верность неоднократно воспевали в художественных произведениях», - отметил губернатор и подчеркнул, что сегодня она является одним из важнейших символов православной веры.

Глава региона напомнил, что псковичи во время конкурса «Великие имена России», выбрали именно имя княгини Ольги для названия псковского аэропорта. «Поздравляю всех жителей Пскова с праздником и желаю всем счастья, любви и благополучия. Пусть история святой княгини вдохновляет и направляет вас на благие дела», - говорится в поздравлении.

24 июля в день святой равноапостольной великой княгини Ольги в Пскове состоится праздник Свято-Троицкого кафедрального собора. Запланировано проведение двух божественных литургий – в 7:00 и в 10:00. Последнюю литургию возглавит митрополит Псковский и Порховский Тихон. После службы на Вечевой площади Псковского кремля состоится торжественный молебен.

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