Прокуратура Псковской области проверит работу учреждений здравоохранения

11:16, 24 июля 2019, ПАИ

Прокуратура Псковской области намерена в ближайшее время особое внимание уделить работе учреждений здравоохранения. Об этом заявил прокурор региона Сергей Белов на расширенном заседании коллегии ведомства, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Поводом, по словам Сергея Белова, послужило обращение во время прямого эфира с главой государства Владимиром Путиным. Псковичи пожаловались на очереди в больницу. «Прокуратура Псковской области будет разбираться», - заверил прокурор области.

Он уточнил, что такая работа уже начата, проводятся проверки, пресечена практика ненадлежащего хранения лекарств, многие льготники смогли получить препараты после вмешательства прокуратуры.

В администрации Псковской области уточнили, что профильный комитет в настоящее время работает в тесном контакте с прокуратурой, общая задача — создать условия для получения жителями региона качественной и своевременной медицинской помощи.