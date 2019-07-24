0
11:41
В проект строительства моста через реку Великую в Пскове планируют внести изменения
11:16
Прокуратура Псковской области проверит работу учреждений здравоохранения
10:47
Уполномоченный по правам ребенка в Псковской области: Дети будут страдать пока взрослые ставят во главу угла наживу
10:38
За конструктивное взаимодействие поблагодарил Михаил Ведерников прокуратуру Псковской области
10:11
Литр мёда разыграет среди своих читателей Псковское агентство информации
09:37
Михаил Ведерников поздравил псковичей с Днём святой княгини Ольги
21:40
Троицкий собор Пскова отметит престольный праздник 24 июля
Еще новости
Общество

Эксперт: Псковпассажиравтотранс может стать безубыточным

Внимание властей Псковской области все еще приковано к судьбе крупного транспортного предприятия - Псковпассажиравтотранс. Как пояснил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин, ведутся работы по стабилизации предприятия. Главная цель — сделать его безубыточным, передает корреспондент Псковского агентства информации. Информация об этом прозвучала на встрече с журналистами 24 июля. 

Борис Елкин уточнил, что невзирая на уход Николая Киянца с поста руководителя данного предприятия, позиция властей не поменялась, поддержка предприятию будет оказываться. А все профессиональные решения, которые были приняты предшествующим руководителем, получат развитие.

Глава профильного комитета добавил, что на данный момент компания, которая обслуживала маршруты №22 и 30 по договору с Псковпассажиравтотранс, покинула Псков.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

В проект строительства моста через реку Великую в Пскове планируют внести изменения
24 июля 2019
В проект строительства моста через реку Великую в Пскове планируют внести изменения
Прокуратура Псковской области проверит работу учреждений здравоохранения
24 июля 2019
Прокуратура Псковской области проверит работу учреждений здравоохранения
Уполномоченный по правам ребенка в Псковской области: Дети будут страдать пока взрослые ставят во главу угла наживу
24 июля 2019
Уполномоченный по правам ребенка в Псковской области: Дети будут страдать пока взрослые ставят во главу угла наживу
За конструктивное взаимодействие поблагодарил Михаил Ведерников прокуратуру Псковской области
24 июля 2019
За конструктивное взаимодействие поблагодарил Михаил Ведерников прокуратуру Псковской области
Литр мёда разыграет среди своих читателей Псковское агентство информации
24 июля 2019
Литр мёда разыграет среди своих читателей Псковское агентство информации
Михаил Ведерников поздравил псковичей с Днём святой княгини Ольги
24 июля 2019
Михаил Ведерников поздравил псковичей с Днём святой княгини Ольги
Троицкий собор Пскова отметит престольный праздник 24 июля
23 июля 2019
Троицкий собор Пскова отметит престольный праздник 24 июля
Галина Неваленная получила удостоверение кандидата в депутаты Псковской гордумы
23 июля 2019
Галина Неваленная получила удостоверение кандидата в депутаты Псковской гордумы

Идет загрузка...