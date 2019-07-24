Эксперт: Псковпассажиравтотранс может стать безубыточным

12:02, 24 июля 2019, ПАИ

Внимание властей Псковской области все еще приковано к судьбе крупного транспортного предприятия - Псковпассажиравтотранс. Как пояснил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин, ведутся работы по стабилизации предприятия. Главная цель — сделать его безубыточным, передает корреспондент Псковского агентства информации. Информация об этом прозвучала на встрече с журналистами 24 июля.

Борис Елкин уточнил, что невзирая на уход Николая Киянца с поста руководителя данного предприятия, позиция властей не поменялась, поддержка предприятию будет оказываться. А все профессиональные решения, которые были приняты предшествующим руководителем, получат развитие.

Глава профильного комитета добавил, что на данный момент компания, которая обслуживала маршруты №22 и 30 по договору с Псковпассажиравтотранс, покинула Псков.