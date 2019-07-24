0
16:36
Зарплата почтальонов в Псковской области вырастет в ноябре
14:23
«Тихая охота»: Где в Псковской области собирают больше всего грибов
13:57
Начался ремонт дороги от Рижского проспекта в Пскове до деревни Родина
13:14
25-летие Полистовского заповедника отметят на фестивале «РосянкаFest»
12:56
Губернатор: Семь районов и два города станут точками роста Псковской области
12:37
В Псковской области повысят зарплаты муниципальным служащим
12:23
Более 200 млн рублей приносят платные трассы дорожному фонду Псковской области
Еще новости
Общество

Михаил Ведерников: Благодаря проектному офису «Команды2018» решается много задач

Проектный офис «Команды2018» в Пскове показывает достаточно эффективную работу, заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на совещании с главами районов 24 июля. Он подчеркнул, что благодаря работе офиса удаётся решить большое количество задач, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Губернатор анонсировал выездные встречи, которые до конца года проведёт проектный офис в 13 районах области. Это стало возможным благодаря гранту Росмолодёжи.

Михаил Ведерников добавил, что есть возможность по созданию филиалов в районах и добавил, что этим вопросом будет заниматься советник губернатора Дарья Яковлева.

Ранее было объявлено, что открытие первого филиала проектного офиса состоится в Дновском районе.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • #Команда2018
Михаил Ведерников: Благодаря проектному офису «Команды2018» решается много задач Первый международный фестиваль колокольного звона пройдёт в Псковской области Директор кинофестиваля «Западные ворота» хочет расширить список стран участников 200 тысяч человек посмотрели трансляцию церемонии открытия фестиваля «Западные ворота» Татьяна Пахомова: Открытие филиала проектного офиса «Команда 2018» в Дно поможет вовлекать молодежь в развитие района Фестиваль в честь Дня молодежи пройдёт в Пскове Берега острова Залита очистили от мусора псковские волонтеры Памятник Петру I появится в Пскове Проектные школы начнут работу в районах Псковской области с сентября Советник псковского губернатора рассчитывает, что проектный офис «Команды 2018» станет кузницей кадров
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Зарплата почтальонов в Псковской области вырастет в ноябре
24 июля 2019
Зарплата почтальонов в Псковской области вырастет в ноябре
Начался ремонт дороги от Рижского проспекта в Пскове до деревни Родина
24 июля 2019
Начался ремонт дороги от Рижского проспекта в Пскове до деревни Родина
25-летие Полистовского заповедника отметят на фестивале «РосянкаFest»
24 июля 2019
25-летие Полистовского заповедника отметят на фестивале «РосянкаFest»
Губернатор: Семь районов и два города станут точками роста Псковской области
24 июля 2019
Губернатор: Семь районов и два города станут точками роста Псковской области 1
В Псковской области повысят зарплаты муниципальным служащим
24 июля 2019
В Псковской области повысят зарплаты муниципальным служащим
Более 200 млн рублей приносят платные трассы дорожному фонду Псковской области
24 июля 2019
Более 200 млн рублей приносят платные трассы дорожному фонду Псковской области
Ремонт Рижского проспекта в Пскове начнут в 2020 году
24 июля 2019
Ремонт Рижского проспекта в Пскове начнут в 2020 году
В проект строительства моста через реку Великую в Пскове планируют внести изменения
24 июля 2019
В проект строительства моста через реку Великую в Пскове планируют внести изменения

Идет загрузка...