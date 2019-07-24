Михаил Ведерников: Благодаря проектному офису «Команды2018» решается много задач

12:52, 24 июля 2019, ПАИ

Проектный офис «Команды2018» в Пскове показывает достаточно эффективную работу, заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на совещании с главами районов 24 июля. Он подчеркнул, что благодаря работе офиса удаётся решить большое количество задач, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Губернатор анонсировал выездные встречи, которые до конца года проведёт проектный офис в 13 районах области. Это стало возможным благодаря гранту Росмолодёжи.

Михаил Ведерников добавил, что есть возможность по созданию филиалов в районах и добавил, что этим вопросом будет заниматься советник губернатора Дарья Яковлева.

Ранее было объявлено, что открытие первого филиала проектного офиса состоится в Дновском районе.