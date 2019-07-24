228 человек пожаловались на укусы клещей в медучреждения Псковской области с 17 по 23 июля

16:55, 24 июля 2019, ПАИ

С 17 по 23 июля с жалобами на укусы клещей в лечебно-профилактические учреждения Псковской области обратились 228 человек, среди которых были 43 ребёнка. Как сообщил Псковскому агентству информации главный врач Центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области Сергей Никифоров, случаи присасывания клещей были выявлены практически во всех муниципалитетах региона, кроме Усвятского, Пыталовского и Бежаницкого районов. Больше всего пострадавших в Пскове – 69 человек, в том числе 17 детей.

В лабораторию Центра на исследование поступили 160 клещей, в результате 17 насекомых оказались переносчиками боррелиоза и шесть - моноцитарного эрлихиоза.

Иммуноглобулин был введен 6 детям.

С 1 января по 23 июля от клещей пострадали 3 тыс. 213 человек, в том числе 752 ребёнка.

За семь дней от клещей были обработаны территории общей площадью в полтора гектара.

Сергей Никифоров обратил внимание на то, что клещи являются переносчиками тяжёлых инфекционных заболеваний, таких как клещевой энцефалит, боррелиоз, моноцитарный эрлихиоз и гранулоцитарный анаплазмоз.

Он призвал псковичей, отправляющихся в лес, соблюдать меры профилактики: одеваться так, чтобы исключить заползание клещей под одежду, использовать репелленты, чаще осматривать одежду и открытые участки тела, выбирать для отдыха в лесу сухие, солнечные, незахламленные поляны, где нет травостоя, зарослей кустарника, по возвращении из леса осмотреть одежду, тело, букеты, корзины, сумки и животных. Если клещ не успел присосаться, то его нужно сжечь, давить руками нельзя.

В случае укуса следует обращаться в кабинет инфекционных заболеваний по адресу: Псков, улица Кузнецкая, 23, улица Школьная, 24. В Пскове изъятие клещей производится в травматологическом пункте на улице Коммунальной, 23 (телефон 56-55-63).

Исследования клещей на антиген вируса клещевого энцефалита проводятся в лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области в Пскове (улица Гоголя, 21а, телефон 66-42-80) и Великих Луках (улица Тимирязева, 9). Сдать насекомых можно с 9:00 до 12:00 и с 14:00 до 16:00 кроме субботы и воскресенья.

Также Сергей Никифоров обратил внимание на то, что энцефалитом могут болеть и домашние животные. В это связи рекомендуется употреблять только кипяченое козье и коровье молоко.