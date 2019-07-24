0
22:42
Митрополит Тихон: Профессии, связанные с охраной памятников, становятся более востребованными
21:34
Обучающая сессия для органов власти прошла в Пскове
20:57
Эксперты о повышении зарплаты муниципальных служащих в Псковской области: Это позволит сформировать кадровое ядро на местах
20:45
Сергей Безруков поделился фотографиями со съемочной площадки в Псковской области
20:18
Андрей Цыганов: Псковская область выполняет обязательства по развитию конкуренции
19:37
Что нам минкульт готовит: Обсуждаем с псковскими экспертами предложение о налоговых льготах для инвесторов
18:29
Волонтеры восстанавливают старинную усадьбу в Порховском районе (ВИДЕО)
Еще новости
Общество

Псковичи почтили память княгини Ольги

24 июля отмечается день святой равноапостольной княгини Ольги. В этот день псковичи чтят память основательницы и покровительницы города. С праздником горожан поздравила исполняющая полномочия главы Пскова Елена Полонская, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Елена Полонская отметила, что княгиня Ольга вошла в историю как созидательница государственности и культуры Киевской Руси, а церковь прославляет её как проповедницу христианства. «Ведь именно она принесла на Русь свет христианской веры», - подчеркнула и. п. главы города.

Елена Полонская отметила, что псковичи гордятся тем, что княгиня Ольга родилась на древней Псковской земле в селе Выбуты. По её словам, по этой причине горожане назвали в Пскове именем Ольги набережную, мост, часовню, аэропорт. Она также напомнила, что ежегодно в Выбутах проводится фестиваль исторической реконструкции «Хельга» и другие событийные мероприятия.

Исполняющая полномочия главы Пскова пожелала горожанам быть достойными своей известной землячки. «Счастья вам, здоровья, благополучия и веры в себя», - отметила в поздравлении Елена Полонская.

Сегодня в день святой равноапостольной княгини Ольги в Пскове во всех храмах прошла божественная литургия, а затем крестный ход на Вечевой площади в Псковском кремле, где состоялся торжественный молебен. Службу возглавил митрополит Псковский и Порховский Тихон.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Митрополит Тихон: Профессии, связанные с охраной памятников, становятся более востребованными
24 июля 2019
Митрополит Тихон: Профессии, связанные с охраной памятников, становятся более востребованными
Обучающая сессия для органов власти прошла в Пскове
24 июля 2019
Обучающая сессия для органов власти прошла в Пскове
Сергей Безруков поделился фотографиями со съемочной площадки в Псковской области
24 июля 2019
Сергей Безруков поделился фотографиями со съемочной площадки в Псковской области
Андрей Цыганов: Псковская область выполняет обязательства по развитию конкуренции
24 июля 2019
Андрей Цыганов: Псковская область выполняет обязательства по развитию конкуренции
Волонтеры восстанавливают старинную усадьбу в Порховском районе (ВИДЕО)
24 июля 2019
Волонтеры восстанавливают старинную усадьбу в Порховском районе (ВИДЕО)
4-й этап Чемпионата Псковской области по автомногоборью пройдет 3 августа
24 июля 2019
4-й этап Чемпионата Псковской области по автомногоборью пройдет 3 августа
228 человек пожаловались на укусы клещей в медучреждения Псковской области с 17 по 23 июля
24 июля 2019
228 человек пожаловались на укусы клещей в медучреждения Псковской области с 17 по 23 июля
Зарплата почтальонов в Псковской области вырастет в ноябре
24 июля 2019
Зарплата почтальонов в Псковской области вырастет в ноябре

Идет загрузка...