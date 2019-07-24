Псковичи почтили память княгини Ольги

18:20, 24 июля 2019, ПАИ

24 июля отмечается день святой равноапостольной княгини Ольги. В этот день псковичи чтят память основательницы и покровительницы города. С праздником горожан поздравила исполняющая полномочия главы Пскова Елена Полонская, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Елена Полонская отметила, что княгиня Ольга вошла в историю как созидательница государственности и культуры Киевской Руси, а церковь прославляет её как проповедницу христианства. «Ведь именно она принесла на Русь свет христианской веры», - подчеркнула и. п. главы города.

Елена Полонская отметила, что псковичи гордятся тем, что княгиня Ольга родилась на древней Псковской земле в селе Выбуты. По её словам, по этой причине горожане назвали в Пскове именем Ольги набережную, мост, часовню, аэропорт. Она также напомнила, что ежегодно в Выбутах проводится фестиваль исторической реконструкции «Хельга» и другие событийные мероприятия.

Исполняющая полномочия главы Пскова пожелала горожанам быть достойными своей известной землячки. «Счастья вам, здоровья, благополучия и веры в себя», - отметила в поздравлении Елена Полонская.

Сегодня в день святой равноапостольной княгини Ольги в Пскове во всех храмах прошла божественная литургия, а затем крестный ход на Вечевой площади в Псковском кремле, где состоялся торжественный молебен. Службу возглавил митрополит Псковский и Порховский Тихон.