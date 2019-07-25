0
12:06
Начался ПАИ-live о новых правилах благоустройства Пскова
11:56
Власти Пскова отказались от идеи строительства подземного перехода на площади Ленина
11:35
Псковский губернатор признан лидером среди глав регионов СЗФО по работе с комментариями в Instagram
11:23
Михаил Ведерников поздравил сотрудников органов следствия с профессиональным праздником
11:07
Билайн представляет «Социальный пакет» для пенсионеров, студентов, многодетных родителей и людей с инвалидностью
09:10
О новых правилах благоустройства Пскова расскажет гость ПАИ-live
23:00
Юлия Пересильд желает сняться в роли княгини Ольги
Еще новости
Общество

Начался ПАИ-live о новых правилах благоустройства Пскова

Началась видеотрансляция из редакции Псковского агентства информации, гость прямого эфира проекта ПАИ-live - депутат Псковской городской Думы, исполняющий полномочия секретаря Псковского городского отделения «Единой России» Григорий Стороненков.

Псков готовится к принятию новых правил благоустройства, документ представители городской администрации и думы представили губернатору. Обновленные правила содержат унифицированные нормы для оформления фасадов, установки рекламных конструкций, регламентируют озеленение областного центра. Во время прямого эфира из редакции ПАИ Григорий Стороненков расскажет о том, каким должен быть, по мнению инициаторов нововведений, визуальный облик города, о способах участия в благоустройстве жителей Пскова, о мерах по контролю за выполнением новых правил, а также о партийной работе городского отделения «Единой России», которое Григорий Стороненков возглавил после того, как  эту должность оставил Иван Цецерский.

Вопросы депутату можно оставить на странице ПАИ-live.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • ПАИ-livе
О новых правилах благоустройства Пскова расскажет гость ПАИ-live Ганза в Пскове - 2019: Организаторы подвели итоги проведения фестиваля Особым спросом пользовались товары с символикой Ганзы в дни её проведения в Пскове Следующие Международные Ганзейские дни пройдут в Пскове в 2033 году Татьяна Пустошкина: Псков за Ганзу кое-чему научился Татьяна Пустошкина: Делегации увидели великолепное отношение псковичей к Ганзейским дням Ветки с названиями Ганзейских городов из композиции в центре Пскова раздали делегациям Татьяна Пустошкина обозначила вопросы, на которые нужно обратить внимание при проведении следующих Ганзейских дней Татьяна Пустошкина: Львиная доля мероприятий Ганзы не получилась бы без волонтеров Псковский общепит и города русской Ганзы восполнили пробел отсутствующей европейской кухни – организаторы
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Начался ПАИ-live о новых правилах благоустройства Пскова
25 июля 2019
Начался ПАИ-live о новых правилах благоустройства Пскова
Власти Пскова отказались от идеи строительства подземного перехода на площади Ленина
25 июля 2019
Власти Пскова отказались от идеи строительства подземного перехода на площади Ленина
Псковский губернатор признан лидером среди глав регионов СЗФО по работе с комментариями в Instagram
25 июля 2019
Псковский губернатор признан лидером среди глав регионов СЗФО по работе с комментариями в Instagram
Михаил Ведерников поздравил сотрудников органов следствия с профессиональным праздником
25 июля 2019
Михаил Ведерников поздравил сотрудников органов следствия с профессиональным праздником
О новых правилах благоустройства Пскова расскажет гость ПАИ-live
25 июля 2019
О новых правилах благоустройства Пскова расскажет гость ПАИ-live
Юлия Пересильд желает сняться в роли княгини Ольги
24 июля 2019
Юлия Пересильд желает сняться в роли княгини Ольги
Митрополит Тихон: Профессии, связанные с охраной памятников, становятся более востребованными
24 июля 2019
Митрополит Тихон: Профессии, связанные с охраной памятников, становятся более востребованными
Обучающая сессия для органов власти прошла в Пскове
24 июля 2019
Обучающая сессия для органов власти прошла в Пскове

Идет загрузка...