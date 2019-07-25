Начался ПАИ-live о новых правилах благоустройства Пскова
Началась видеотрансляция из редакции Псковского агентства информации, гость прямого эфира проекта ПАИ-live - депутат Псковской городской Думы, исполняющий полномочия секретаря Псковского городского отделения «Единой России» Григорий Стороненков.
Псков готовится к принятию новых правил благоустройства, документ представители городской администрации и думы представили губернатору. Обновленные правила содержат унифицированные нормы для оформления фасадов, установки рекламных конструкций, регламентируют озеленение областного центра. Во время прямого эфира из редакции ПАИ Григорий Стороненков расскажет о том, каким должен быть, по мнению инициаторов нововведений, визуальный облик города, о способах участия в благоустройстве жителей Пскова, о мерах по контролю за выполнением новых правил, а также о партийной работе городского отделения «Единой России», которое Григорий Стороненков возглавил после того, как эту должность оставил Иван Цецерский.
Вопросы депутату можно оставить на странице ПАИ-live.