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Общество

От подрядчиков требуют поторопиться с благоустройством территории вокруг кампуса ПсковГУ

Фото: Дарья Хваткова

Вице-губернатор Псковской области Василий Осипов провел рабочее совещание по вопросам контроля за строительством кампуса ПсковГу на берегу реки Великой в региональной столице. Как рассказали Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации области, к обсуждению вопросов были приглашены представители подрядных компаний. В центре внимания оказались вопросы соблюдения графиков работ на объекте. Предполагается, что благоустройство прилегающей к корпусам территории должно быть выполнено до конца лета. Сейчас есть небольшое отставание. А потому от заместителя губернатора прозвучало требование увеличить количество задействованной техники и рабочих на площадке.

Врио ректора ПсковГУ Наталья Ильина пояснила, что необходимо, в первую очередь, обустроить территорию внутреннего двора, дорожку и спуск к реке.

«Контроль за работой подрядчиков на объекте по-прежнему остается ежедневным», - заявил вице-губернатор.

Василий Осипов уточнил, что такой режим будет соблюден до сдачи объекта.

В целом на рконструкцию объекта запланировано потратить около 450 млн рублей. В кампусе разместят общежитие на 334 места, концертный зал, спортивную зону, студенческое кафе и ряд других объектов.

Проект находится на особом контроле у губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и министерства науки и высшего образования РФ.

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