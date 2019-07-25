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Общество

В Псковской области сбор средств по квитанциям за мусор составляет 70%

Сергей Пайст

Директор компании «Экопром» - регионального оператора по обращению с ТКО в Псковской области Сергей Пайст рассказал, насколько охотно жители Псковской области оплачивают квитанции за мусор, пишет газета «Псковская правда».

Так, по словам Сергея Пайста, по физлицам средний сбор средств по квитанциям за мусор составляет 70%, по юрлицам – 50%.

Директор «Экопрома» отметил, что сейчас компания ведёт претензионную работу по дебиторской задолженности для того, чтобы повысить собираемость. По его словам, уже в конце января были открыты 332 тысячи 691 личный счёт. На данный момент их уже 425 тысяч 347.

За первый квартал текущего года в бюджеты разных уровней от регионального оператора по обращению с ТКО в Псковской области поступили 22 млн рублей налогов.

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