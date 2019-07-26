Перекресток улиц Народной и Юбилейной в Пскове закроют для автомобилей

10:44, 26 июля 2019, ПАИ

Участок улицы Народной на пересечении с улицей Юбилейной в Пскове закроют для движения транспорта с 29 июля по 2 августа, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Закрытие перекрестка обусловлено ремонтом улицы Юбилейной. Городские службы приносят извинения за доставленные неудобства и просят учитывать эту информацию при планировании поездок и заранее выбирать пути объезда.

Водителей также просят обращать особое внимание на существующую схему организации движения и неукоснительно выполнять требования дорожных знаков.

Улицу Юбилейную планируется отремонтировать к 15 октября. Ремонтные работы проводит компания «ДорСтройСервис». Всего на ремонт улицы направят около 130 млн рублей в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».