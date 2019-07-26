Боевые машины армии Китая привезли в Псковскую область на соревнования «Десантный взвод»

11:11, 26 июля 2019, ПАИ

Военная техника народно-освободительной армии Китая прибыла в Псковскую область для участия в международном этапе конкурса «Десантный взвод — 2019». Китайская команда — единственная из всех участников соревнований, которая будет выступать на собственной технике, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций министерства обороны Российской Федерации.

Остальные команды воспользуются российской техникой, среди которой — боевые машины десанта БМД-2 и бронетранспортеры БТР-80.

Помощник руководителя конкурса по техническому обеспечению бронетанковой техники подполковник Арман Оспанов сообщил, что на «Десантный взвод» китайская команда привезла пять боевых машин десанта ZLC-2000, а для их технического обеспечения — авторемонтную мастерскую, полуприцеп с горюче-смазочными материалами и один военный внедорожник. Техника перевезена в полевой парк соревнований на полигон Воздушно-десантных войск в Стругах Красных.

Международный этап конкурса «Десантный взвод — 2019» пройдёт с 3 по 17 августа на полигонах Завеличье, Струги Красные и площадке приземления «Кислово» в Псковской области. Участие в соревнованиях примут команды из более чем 20 стран, в том числе из России, Алжира, Белоруссии, Венесуэлы, Казахстана, Китая, Марокко, ЮАР, Мали, Кубы, Шри-Ланки и других. 26 июля в торжественной остановке на территории 76-й десантно-штурмовой дивизии поприветствовали команды Ирана и Шри-Ланки. Торжественное открытие конкурса состоится 3 августа на полигоне Завеличье.