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Общество

Ремонтно-реставрационные работы пройдут в двух музыкальных школах Пскова и Великих Лук

Ремонтно-реставрационные работы пройдут в двух музыкальных школах Пскова и Великих Лук на выделенные Правительством страны деньги, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

25 июля премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил о том, что регион получит 200 млн рублей из резервного фонда Правительства России на развитие музыкальных школ. 140 млн рублей направят на музыкальную школу имени Н. А. Римского-Корсакова в Пскове, а 60 млн — на детскую музыкальную школу имени М. П. Мусоргского в Великих Луках.

200 млн рублей, как отметили в пресс-службе, выделены по решению президента России Владимира Путина в ответ на обращение губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

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