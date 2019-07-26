Ремонтно-реставрационные работы пройдут в двух музыкальных школах Пскова и Великих Лук

11:52, 26 июля 2019, ПАИ

Ремонтно-реставрационные работы пройдут в двух музыкальных школах Пскова и Великих Лук на выделенные Правительством страны деньги, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

25 июля премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил о том, что регион получит 200 млн рублей из резервного фонда Правительства России на развитие музыкальных школ. 140 млн рублей направят на музыкальную школу имени Н. А. Римского-Корсакова в Пскове, а 60 млн — на детскую музыкальную школу имени М. П. Мусоргского в Великих Луках.

200 млн рублей, как отметили в пресс-службе, выделены по решению президента России Владимира Путина в ответ на обращение губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.