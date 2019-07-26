В Пскове установили владелицу поднятого дайверами со дна реки Великой кошелька

11:54, 26 июля 2019, ПАИ

Эта история началась с погружения. Занимающиеся в дайв-клубе «Калипсо» ребята отрабатывали полученные навыки. Занятия шли на реке Великой недалеко от Псковской областной клинической больницы. И вдруг находка.

«Проводился учебно-тренировочный спуск в воду со студентами. И где-то метрах в 30 от берега на глубине в 4-4,5 метра красовался кошелек. Свеженький. На общем фоне камней он сильно выделялся - черный кожаный кошелек», - рассказал руководитель клуба Роман Спицын.

Находку подняли на берег. Внутри оказались банковская карта, скидочные карты и страховой полис на ребенка, 2018 года рождения. А вот денег не было, разве что немного мелочи. Судя по всему, хозяйку кошелька обокрали, решили дайверы.

Находку сфотографировали и разместили пост в социальных сетях с призывом к владельце откликнуться.

Подводные сокровища

«Мы частенько находим вещи. Права, сумки, кошельки. Был даже пиджак. Нашли его под центральным мостом. В кармане - документы иностранного гражданина. Через соцсети нашли его в тот же день. Оказалось, шел, пиджак нес на плече. В какой-то момент тот соскользнул и улетел в воду», - рассказал корреспонденту Псковского агентства информации Роман Спицын.

Если внимательно листать ленту клуба в социальных сетях, то можно с легкостью отыскать все эти находки. Солнечные очки, фитнес-браслеты, нательные крестики. Дайверы все это фотографируют и выкладывают на официальных страницах клуба в надежде отыскать владельцев.

«Но чаще всего находки, которые я считаю, больше криминальные — сумочки без кошельков, кошельки без денег», - добавляет Роман.

Как говорится, утащил у владельца, вынул деньги, а концы в воду.

Поиск владелицы кошелька

С последним кошельком было все интереснее. Да, денег внутри не оказалось, зато была именная банковская карта и клубная карта фитнес-центра. Дайверы попытались сами найти владельцу.

«Заехал в фитнес-центр. Администратор набрала телефон девушки, но та скинула. Тогда я со страховым полисом ребенка отправился в страховую компанию и попросил связаться с владелицей полиса, объяснив, как он ко мне попал», - поведал Роман Спицын.

Сотрудники страховой компании оставлять у себя найденные вещи не захотели, поэтому кошелек был доставлен в тот же день в отдел полиции на улице Максима Горького.

«Дорогая» поездка на такси

Девушку, которой принадлежал этот кошелек, зовут Анастасия.

«Это было числа 7 или 8 июля, - рассказала она в беседе с корреспондентом ПАИ. - Вызвала такси через приложение и поехали в магазин. Расплатилась, вышла из машины. А уже в магазине смотрю — нет кошелька. Сразу же позвонили таксисту, но он стал уверять, что у него в машине ничего не оставляли...».

Анастасия сразу же заблокировала банковскую карту.

«Вначале я подумала, что кто-то подобрал и себе присвоил. Хорошо помню, что доставала деньги, оплачивала такси. Может быть, кошелек выпал из сумки, когда его клала», - поделилась Анастасия.

Потеря, конечно же, опечалила. Иллюзий о том, что кошелек могут вернуть, не возникало.

«И вдруг мне позвонили из страховой компании и сообщили, что к ним приходил молодой человек и приносил мой кошелек, а с ним и полис на имя моего ребенка. Они сообщили, что кошелек он отнес в полицию. Дали его телефон»,- рассказала девушка.

От Романа псковичка узнала и о том, как попали к дайверам ее вещи, и о месте, где все это было найдено.

«Банковскую карточку я уже перевыпустила новую, страховой полис ребенка придется переделывать — он же побывал в воде», - сообщила девушка.

Она призналась, что новость о найденном кошельке приятно удивила, а еще больше удивило то, что кто-то искал ее в надежде вернуть содержимое. Это ведь случается не часто.