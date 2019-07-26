Елена Полонская: Повышение зарплат муниципальным служащим обеспечит приток молодых специалистов

19:50, 26 июля 2019, ПАИ

Предложенный губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым и Псковским областным Собранием депутатов законопроект о повышении зарплат муниципальным служащим позволит сохранить на своих местах опытных сотрудников и обеспечить приток молодых специалистов. Об этом рассказала и.п. главы Пскова Елена Полонская, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

«Это очень важная, необходимая и своевременная инициатива, – подчеркнула она. – Основой эффективной работы органов местного самоуправления является их кадровый состав. Мы заинтересованы в том, чтобы в муниципалитетах работали высококвалифицированные специалисты, способные анализировать и прогнозировать процессы, принимать ответственные и компетентные решения. И совершенно очевидно, что такие специалисты должны получать достойную заработную плату».

Елена Полонская отметила, что на сегодняшний день кадровый вопрос в муниципальных органах власти стоит достаточно остро и ощущается нехватка квалифицированных специалистов.

«Это важный шаг в решении вопроса «кадрового дефицита» в органах местного самоуправления», – добавила она.