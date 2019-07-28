Учёные объяснили, почему в России холодно и жарко в Европе

10:06, 28 июля 2019, ПАИ

Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова объяснила, почему в России нынешним летом холодно, а в Европе - жарко. По её словам, жаркую погоду в Европу принес горячий воздух из Африки, в России же на погоду повлиял ультраполярный атмосферный поток с Северного полюса, пишут федеральные СМИ.

«Теплый влажный воздух Тихого океана проникает далеко на север», — сказала Татьяна Позднякова.

В начале недели, напоминает газета «Известия», начальник Ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин говорил о возвращении летнего тепла в августе на территорию России. В Москве ожидается +20…+23 градуса. Жара прогнозируется за Уралом, на востоке Якутии, в Хабаровском крае, Магаданской области и Приамурье. А ваот температура воздуха ниже нормы ожидается на юге Краснодарского края, в Тыве, Иркутской области и Казани возможно падение температур ниже нормы на один градус.

Ливни пройдут на Урале, в Поволжье, Бурятии, регионах Северо-Западного округа, дефицит осадков будет в Крыму, Мурманской области и в Центральном федеральном округе.

Ранее Псковскому агентству информации начальник Псковского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова сообщала, что август будет в регионе несколько теплее нормы.