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Общество

Учёные объяснили, почему в России холодно и жарко в Европе

Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова объяснила, почему в России нынешним летом холодно, а в Европе - жарко. По её словам, жаркую погоду в Европу принес горячий воздух из Африки, в России же на погоду повлиял ультраполярный атмосферный поток с Северного полюса, пишут федеральные СМИ.

«Теплый влажный воздух Тихого океана проникает далеко на север», — сказала Татьяна Позднякова.  

В начале недели, напоминает газета «Известия», начальник Ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин говорил о возвращении летнего тепла в августе на территорию России. В Москве ожидается +20…+23 градуса. Жара прогнозируется за Уралом, на востоке Якутии, в Хабаровском крае, Магаданской области и Приамурье. А ваот температура воздуха ниже нормы ожидается на юге Краснодарского края, в Тыве, Иркутской области и Казани возможно падение температур ниже нормы на один градус.

Ливни пройдут  на Урале, в Поволжье, Бурятии, регионах Северо-Западного округа, дефицит осадков будет в Крыму, Мурманской области и в Центральном федеральном округе.

 Ранее Псковскому агентству информации начальник Псковского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова сообщала, что август будет в регионе несколько теплее нормы.

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