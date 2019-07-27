Жителей Тулуна снова эвакуируют из-за угрозы подтопления

17:03, 28 июля 2019, ПАИ

В Иркутской области началась эвакуация города Тулуна и Тулунского района из-за угрозы подтопления. Об этом сообщает пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

В зону возможного подтопления в Тулуне попали районы Мясокомбината, Гидролизный и ЛДК. Также в опасности оказались соседние населённые пункты Уйгат, Кривуша, Красноозёрский, Красный Октябрь и Евдокимовский.

Эвакуацией жителей занимается МЧС, в работе задействован вертолёт Ми-8 из Братска.

Накануне в Тулуне выпала почти месячная норма осадков. Гидрометеорологи предупреждают, что в результате уровень воды на участках рек Ока, Ия, Уда, Белая, Бирюса и малых реках южного Прибайкалья может повыситься до критического.

С 25 июня в Иркутской области бушевало наводнение, самое сильное за последние 180 лет. В зоне бедствия оказались десятки населенных пунктов, подтоплены были более 6,7 тысячи жилых домов. Наводнение унесло жизни более 20 человек, более 2 тысяч - пострадали, свыше 300 человек были госпитализированы.

Для оказания помощи в пострадавший регион по решению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова 2 июля была направлена группа сотрудников аварийно-спасательной службы Псковской области. Домой они вернулись 22 июля.